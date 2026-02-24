Juventus, McKennie oltre i 4 milioni di ingaggio. Costa meno che comprare un altro

Weston McKennie è pronto a firmare il nuovo contratto con la Juventus. Dopo settimane di speranze e di distanza accentuata sull'accordo con lo statunitense, ecco che i bianconeri hanno deciso di alzare il livello. Da 2,5 milioni di euro che prende attualmente arriverà oltre i 4 milioni, più bonus. Una cifra vicina a quanto aveva chiesto - 4,5 - anche in virtù del nuovo status di intoccabile per Luciano Spalletti. Ecco, bisognerà capire come funzionerà la prossima Juventus, soprattutto chi sarà in panchina a comandare, considerando che il tecnico va in scadenza al 30 giugno e senza il quarto posto sarà difficile pensare a una permanenza.

Rimane un fatto: rinnovare McKennie per quattro anni è un'operazione da 32 milioni di euro circa. Un investimento importante ma non proibitivo, soprattutto considerando quali sono le alternative. L'Inter ha speso 23 milioni di cartellino per Luis Henrique, mettendolo poi alla porta dopo sei mesi. Il Milan aveva investito per Emerson Royal - flop totale - così come Atalanta e Roma hanno messo mano al portafogli per Bellanova e Wesley, entrambi sopra i 20 milioni. Poi, appunto, ci sarebbe da considerare l'ingaggio.

McKennie però è già rodato, conosce bene il club e, soprattutto, non è solo un esterno. Un centrocampista o un trequartista. È universale dal centrocampo in su: è una buona notizia in un mare di problemi.