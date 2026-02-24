McKennie e il rinnovo con la Juventus, una trattativa che parte da lontano

Dopo quello attesissimo di Kenan Yildiz, la Juventus è vicina ad un altro pesante rinnovo di contratto. Dopo mesi di chiacchiere e dubbi, la società bianconera ha scelto di dare l'accelerata decisiva per arrivare all'accordo con Weston McKennie, uno di quei giocatori che in questa stagione di alti e bassi ha sempre garantito un rendimento all'altezza. Soprattutto da quando c'è Luciano Spalletti in panchina.

E proprio il tecnico di Certaldo è stato uno dei fautori della trattativa, spingendo in prima persona per far sì che società e giocatore trovassero un accordo. O meglio, società e agente, visto che il tuttofare bianconero aveva sempre lasciato carta bianca alla propria agenzia, fermo restando la propria voglia di allungare il matrimonio: "Lascio tutto al mio agente. Ma spero di restare qua. Vediamo…", aveva confessato a fine dicembre.

La trattativa come detto è ben indirizzata e va a riprendere in mano quella, per mesi interrotta, che era già vicina alla fumata bianca con la precedente gestione dirigenziale. Già ai tempi di Cristiano Giuntoli, infatti, McKennie era prossimo al prolungamento. E i termini sono simili, fra ieri e oggi: Wes metterà nero su bianco nelle prossime ore un nuovo accordo da circa 4 milioni di euro netti a stagione con scadenza posticipata al giugno del 2030.