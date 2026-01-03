Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia così tranquillo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:37Serie A
Marco Pieracci

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Lecce: "Cambia il colore delle maglie, ma non il nostro: noi ci chiamiamo Juventus non per caso. Dobbiamo avere prima di tutto rispetto degli avversari, poi dei tifosi e della storia che abbiamo. Dobbiamo fare la nostra partita, loro oggi si meritano di giocare in un clima come questo perché hanno lavorato in maniera corretta e devono godersi questa atmosfera".

Stai lavorando di più sugli ultimi sedici metri?
"Diventa facile andare a vedere che è in quei metri lì che fai la differenza, questo uomo contro uomo è difficile da andare a superare perché ha scatenato ancora più determinazione nelle individualità delle squadre che vengono a giocare contro la Juventus. E poi questo blocco squadra basso crea sempre problemi a chiunque. Per noi avere delle frecce come Yildiz e Conceicao ci dà delle possibilità di trovare delle aperture, perché poi lì dentro devi giocare anche dove senti, perché non tutte le cose riesci a vederle: è una cosa sulla quale bisogna cercare di porre attenzione, anche se è difficile".

Come sta David?
"David sta benissimo, è un ragazzo serissimo, un professionista top: ha questa capacità di entrare in relazione in qualsiasi zona del campo si trovi con i compagni in ogni zona ed è un cecchino d'area di rigore incredibile. Dispiace che per il momento non sia così tranquillo da far vedere le sue qualità ma è veramente un finalizzatore top".

