Como in leggera flessione? Spalletti non si fida: "Squadra forte, Fabregas tra i top che abbiamo"

Se la Juventus non viene da un periodo facile, altrettanto si può dire del Como, che in campionato non vince dallo scorso 24 gennaio ed è reduce da due pareggi contro Atalanta e Milan intervallati dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Luciano Spalletti però non si fida di Cesc Fabregas, invitando alla calma e alla massima attenzione nella conferenza di vigilia del match che la Juventus giocherà proprio contro i lariani domani alle ore 15:00 all'Allianz Stadium.

Queste le parole dell'allenatore toscano: "Il Como è una squadra forte che sa usare quelli che sono gli insegnamenti, il calcio che ha in mente il suo allenatore che secondo me è molto forte e che ha grandissime qualità da trasferire alla squadra. Lui era l'esempio del giocatore completo e sempre a disposizione e lui vuole trasferire questo alla sua squadra. Per lui il controllo della partita è la semplicità su cui poi costruire tutto da un punto di vista di qualità di gioco e risultato e secondo me sta facendo molto bene. Lo reputo tra i più bravi che abbiamo, sono andato a vederlo allenare quando ero ct e ho avuto quella conferma. Guardando le sue partite, il modulo varia, ora si sono messi 4-2-3-1 e al di là di Paz o meno, ha una qualità di livello super top, quando calcia ha questa sassata e precisione che ribalta tutto quando non te lo aspetti. Però poi c'è un valore di squadra che ti tirano dentro questo tranello nel doverli rincorrere e poi si creano spazi che vanno a sfruttare in un attimo. Le insidie ci sono però poi sono altrettanto convinto che la nostra squadra sappia riprendere in mano la situazione perché era riuscita ad arrivare a un livello di gioco... poi non siamo stati bravi a difenderlo quel livello. Ci sono entrate in mezzo delle cose che ancora non siamo riusciti a normalizzarle. Nelle ultime due partite siamo stati a giocare in inferiorità quindi non si può valutare se si sono perse o siamo stati costretti da quello che ci è successo. io sono molto fiducioso perché a parte i bravi ragazzi che a volte non basta, io vedo una squadra che ha del bravo ragazzo ma anche della persona intelligente e io mi voglio appoggiare sulla parte intelligente della squadra".

