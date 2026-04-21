Juventus, Spalletti ha trovato finalmente la difesa: il dato delle ultime sei gare è eloquente

Non è lo spettacolo a fare la differenza, ma la solidità. La Juventus ha costruito la propria risalita in classifica partendo da una difesa tornata impermeabile, come dimostrano i numeri delle ultime settimane. Cinque vittorie nelle ultime sei giornate, tutte senza subire gol, hanno rilanciato i bianconeri fino al quarto posto, con un margine importante su chi insegue: +5 su Como e Roma.

L’unico passo falso recente resta quello contro il Sassuolo, una gara condizionata da episodi e conclusa senza il successo nonostante le occasioni create. Per il resto, il percorso è stato netto: successi contro Pisa, Udinese, Genoa, Atalanta e Bologna, sempre mantenendo la porta inviolata.

La svolta è arrivata soprattutto grazie agli accorgimenti tattici di Spalletti, che nel momento decisivo ha scelto con continuità la difesa a tre. Un sistema che ha dato equilibrio e protezione, anche in una fase in cui l’attacco fatica a trovare continuità realizzativa. Il trio formato da Kalulu, Bremer e Kelly ha alzato il livello della linea arretrata, mentre tra i pali Di Gregorio si è fatto trovare pronto nel momento in cui Perin ha dovuto fermarsi.

Con 29 gol subiti in 33 giornate, la Juventus si conferma tra le migliori difese del campionato, alle spalle solo di Milan e Como. Una base solida su cui costruire il finale di stagione, con l’obiettivo Champions sempre più concreto. A scriverlo è il Corriere dello Sport.