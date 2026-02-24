TMW Juventus, chi si rivede: nella rifinitura pre Champions anche Milik si è allenato in gruppo

In attesa di capire qualcosa di più sulle condizioni di Kenan Yildiz e Geleison Bremer, con vista su una eventuale convocazione per la sfida di domani sera contro il Galatasaray in Champions League, la seduta di rifinitura di oggi della Juventus alla Continassa ha visto il rientro in gruppo anche di un altro dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

Arek Milik, sebbene non sia presente nella lista UEFA, dopo un'iniziale fase di riscaldamento personalizzata ha infatti messo piede sul campo principale per svolgere i lavori insieme al resto dei compagni. Una notizia, dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto al nuovo stop (inizialmente etichettato come semplice "problemino" anche da Spalletti in conferenza stampa) gli ultimi giorni di dicembre 2025.

Da ricordare come Milik fosse rientrato in gruppo, dopo 574 giorni ai box, il 20 dicembre salvo fermarsi nuovamente poco dopo. Fino ad oggi, col rientro in gruppo in attesa di una possibile convocazione per il campionato. L'ultima sfida giocata dal centravanti polacco con la maglia della Juventus, ricordiamo, risale al 25 maggio del 2024, quasi due anni fa, mentre l'ultima in senso assoluto è datata 7 giugno 2024 quando si infortunò con la sua Nazionale nell'amichevole di preparazione a Euro2024 contro l'Ucraina.