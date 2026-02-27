Juventus, Spalletti non parlerà neanche alla vigilia della Roma: domani Kalulu al suo posto
Luciano Spalletti cede ancora il posto in conferenza stampa: era accaduto anche alla vigilia della sfida all'Inter, quando il tecnico bianconero lasciò il posto a Locatelli, mentre domani toccherà a Pierre Kalulu presentare la gara contro la Roma.
Una scelta curiosa visto che neanche dopo la sfida contro il Galatasaray il tecnico si era espresso ai microfoni dei giornalisti, mentre aveva rispettato gli obblighi imposto dalla UEFA alla vigilia della gara, intervenendo in conferenza stampa, e lo stesso aveva fatto prima della gara in campionato contro il Como.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
