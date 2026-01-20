Live TMW Juventus, Spalletti: "Quando affronti Mourinho si alza il livello del calcio"

15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Benfica, gara valida per la sesta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Dove bisognerà fare attenzione?

"Quando si affronta il Benfica vai a sfidare un pezzo di storia del calcio. Le squadre portoghesi ti risucchiano nel loro ritmo e quanto ti accorgi di questo è tardi. Io mi aspetto che i calciatori siano pronti e che possano esprimersi con le loro qualità".

Su Mourinho?

"Con Mourinho nel primo periodo ci siamo detti qualcosa. Poi ci siamo stimati, apprezzati e visti con piacere. Quando c'è Mourinho si alza il livello del calcio. Sono orgoglioso di essere nell'altra panchina".

Che Benfica ti aspetti?

"Si con Mourinho nella preparazione della partita ti aspetti qualcosa di differente. Poi è uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo e che verrà a fare la partita. Magari proverà la furbata del loro allenatore, poi saranno costretti a mettere l'identità della partita. Sono convinto che verrà fuori una bella partita".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Con la dirigenza ci vediamo ogni giorni. Stamattina è venuto pure Comolli al nostro allenamento. Sono domande che deve fare a loro, ma non mi aspetto proprio nulla. Il mio pensiero è sempre stato lo stesso e si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i giocatori che ho trovato qua. Poi è chiaro che gli infortuni possono far pensare ad altro, ma io sono contento dei giocatori che ho a disposizione".

Cosa si aspetta di vedere domani?

"Io mi aspetto di vedere le stesse cose che vedo tutti i giorni, perchè loro si divertono a sviluppare gli allenamento e io mi diverto a vedere loro. Le squadre portoghesi si assomigliano un po' tutte e lo Sporting ha qualcosa di simile al Benfica e se le scelte non saranno nette rischi di rimanere intrappolato nelle ragnatele. Sono squadre forti che hanno un'idea di gioca, ma anche noi siamo forti e abbiamo un'idea di gioco. Domani speriamo di essere degni di fare una grande partita".

Che vino offriresti a Mourinho?

"Offrirei uno dei miei vini. Sarà un piacere averlo vicino perchè c'è sempre da imparare da allenatori di questo livello. Poi bisogna vincere la sfida in maniera corretta e dobbiamo essere una squadra autentica".

I punti di forza del Benfica?

"io posso soltanto dire, poi si figuri se io possa analizzare una squadra di Mourinho. È una squadra che può giocarsela con chiunque. Io debbo usare tutte le mie attenzioni su quello che deve fare la mia squadra. Le qualità fanno parte di tenere la palla per terra e tenere ritmi altissimi. Il calcio portoghese è un calcio che è sempre piaciuto a tutti perchè si prova a far viaggiare la palla il più veloce possibile".