Juventus, spunta una pretendente per Rabiot: contatto con il Manchester United

Ore decisive per il futuro di Adrien Rabiot. Come riportato dal The Athletic, il Manchester United avrebbe allacciato i primi contatti con l'entourage del centrocampista in scadenza di contratto tra pochi giorni con la Juventus. Il calciatore sogna di approdare in Premier League, da capire se la proposta dei Red Devils sarà all'altezza di quella sul piatto da parte dei bianconeri.