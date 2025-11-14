Juventus su Ayyoub Bouaddi del Lille. Ma costa tra i 30 e i 40 milioni di euro

Alcuni osservatori della Juventus, nelle scorse settimane, hanno seguito con particolare attenzione le prestazioni di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille che, a soli diciotto anni - appena compiuti - è già uno dei cardini della formazione francese. Un emissario era a seguire la sfida contro il Paris Saint Germain, ma la valutazione per ora è altissima, oltre i 30 milioni di euro. Sarebbe però un acquisto con vista plusvalenza, poiché giovanissimo, con Comolli che è particolarmente attento al mercato transalpino.

Nei giorni scorsi Oscar Damiani, esperto di calcio francese e intermediario, aveva parlato così di Bouaddi. "Parliamo di un ottimo giocatore che gioca già da tempo titolare in Ligue1 ed Europa League, nonostante la giovanissima età. È un centrocampista centrale abile nelle due fasi di gioco e dotato di grandi capacità atletiche. Inoltre vanta anche discrete qualità tecniche. Sarebbe sicuramente un innesto interessante".

I paragoni si sprecano già, in particolare con Adrien Rabiot. "Ovviamente Rabiot - ha continuato Damiani - è un pezzo unico nel suo genere per come abbina la forza fi sica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco. Bouaddi, però, ha solo 18 anni e può fare un percorso importante. Bouaddi fisicamente ha doti straripanti e lo vedo più aggressivo di Rabiot in fase di non possesso; mentre deve crescere nella gestione dei momenti della gara durante i quali Rabiot spesso si carica la squadra sulle spalle. Col tempo e l’esperienza potrà imparare a farlo".