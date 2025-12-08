Ufficiale Tutte le big lo vogliono, Bouaddi rinnova con il Lilla: il 18enne firma fino al 2029

Il Lilla ha ufficializzato il prolungamento di contratto di una delle sue gemme più brillanti: Ayyoub Bouaddi, centrocampista dell’Under 21 francese e prodotto puro del vivaio lillois, resterà al club fino al 2029. Un rinnovo che rappresenta molto più di una semplice firma: è il segno di un percorso costruito con pazienza, talento e un’appartenenza profonda.

Arrivato a Lilla a 14 anni dopo essere stato scoperto all’AFC Creil, Bouaddi ha bruciato le tappe con una precocità fuori dal comune. Nel 2023, a soli 15 anni e mezzo, ha firmato il suo primo contratto da professionista e nel 2024 ha ottenuto la maturità scientifica con un anno d’anticipo, dopo aver vinto il concorso nazionale di eloquenza della LFP l’anno precedente.

In campo, la sua crescita è stata altrettanto impressionante. A 16 anni è diventato il più giovane esordiente della storia delle coppe europee; pochi mesi dopo ha debuttato in Ligue 1, mostrando un mix di eleganza, intensità e intelligenza tattica. Il 2 ottobre 2024, giorno del suo 17º compleanno, ha giocato titolare contro il Real Madrid in Champions League. Un anno più tardi ha contribuito alla storica vittoria del LOSC sul campo della Roma in Europa League.

Con 72 presenze già all’attivo, Bouaddi è ormai un elemento cardine del progetto lillois. "È un talento eccezionale, ma soprattutto un ragazzo maturo e lavoratore. Qui ha l’ambiente ideale per continuare a crescere", ha dichiarato il presidente Olivier Létang.