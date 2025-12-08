Lilla, il talento Bouaddi rinnova: "Qui ho trovato una famiglia, era naturale ricambiare"

Il Lilla ha ufficializzato il prolungamento di contratto di uno dei talenti più ricercati del calcio europeo: Ayyoub Bouaddi, centrocampista dell’Under 21 francese e prodotto puro del vivaio, ha firmato fino al 2029. Un rinnovo che conferma la volontà del giovane talento di proseguire il proprio percorso nel luogo che lo ha visto crescere e affermarsi, prima magari di pensare al salto in una delle big del continente.

Arrivato al Lilla a 14 anni, dopo essere stato scoperto al Creil, Bouaddi ha bruciato le tappe: a15 anni e mezzo ha firmato il suo primo contratto professionistico ed è diventato il più giovane esordiente della storia delle coppe europee a 16 anni; poco dopo arrivò anche il debutto in Ligue 1, mentre il 2 ottobre 2024 ha affrontato da titolare il Real Madrid in Champions League; un anno più tardi ha contribuito al successo storico del LOSC contro la Roma in Europa League.

Bouaddi non ha nascosto la propria emozione dopo la firma: "Sono molto felice e orgoglioso di rinnovare con il LOSC, il club che mi ha formato. Mi ha dato tantissimo, sia come giocatore che come persona, circondato da persone che considero una famiglia. Tutti mi hanno aiutato a crescere e spero che questo percorso continui. Voglio ringraziare anche i tifosi: all’inizio non è stato semplice, ma mi hanno sempre sostenuto. Era naturale ricambiare questa fiducia restando qui".