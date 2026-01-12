Juventus su Mingueza per giugno, ma vorrebbe averlo ora: il Celta però ha un problema

La Juventus segue con grande interesse Oscar Mingueza, difensore di proprietà del Celta Vigo che in carriera ha vestito anche la maglia del Barcellona. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i bianconeri lo stanno monitorando per giugno, quando potrebbe firmare dopo essersi svincolato e di conseguenza converrebbe a livello economico.

Il punto è che a Luciano Spalletti un profilo del genere servirebbe anche adesso e quindi c'è il desiderio da parte della Vecchia Signora di anticipare il suo arrivo a gennaio. Negli accordi che la società spagnola aveva preso con il Barcellona però è presente anche una clausola che prevede che il 50% della futura rivendita vada ai catalani e questo frena un po' l'operazione: il Celta Vigo non ha interesse a cedere un calciatore importante per pochi soldi e senza trovare un degno sostituto.