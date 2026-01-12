Juventus su Mingueza per la difesa: Ottolini in Spagna per vederlo e prenderlo a zero
La Juventus vince sul campo e nel frattempo la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la squadra: in particolare, svela Sky Sport, oggi il ds bianconero Marco Ottolini era a vedere Siviglia-Celta Vigo per seguire da vicino Oscar Mingueza, in campo con la squadra ospite, che ha espugnato l'Andalusia con un gol all'88'.
Il contratto del difensore spagnolo scadrà il prossimo 30 giugno 2026, e la Juventus lo segue per prenderlo a parametro zero. È lui l’obiettivo principale dei bianconeri per il ruolo di esterno difensivo, un ruolo che Spalletti vorrebbe più coperto. L’alternativa è invece Mazraoui del Bayern Monaco.
