TMW
Juventus subito in campo dopo la Cremonese. Lavorano ancora a parte Conceicao e Gatti
TUTTO mercato WEB
Il giorno dopo la roboante vittoria per 5-0 sulla Cremonese, la Juventus è tornata ad allenarsi sui campi della Continassa agli ordini del proprio allenatore Luciano Spalletti.
Come raccolto da TMW, da segnalare che anche nella seduta di oggi hanno lavorato a parte l'esterno d'attacco Francisco Conceicao, che sta ancora smaltendo un affaticamento muscolare, e il difensore centrale Federico Gatti.
Quest'ultimo è alle prese con un infortunio al menisco, ma è anche allo stesso tempo anche al centro di voci di mercato che vorrebbero il Milan del suo vecchio allenatore Max Allegri in forte pressing per averlo e rinforzare la propria retroguardia a gennaio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile