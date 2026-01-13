TMW Juventus subito in campo dopo la Cremonese. Lavorano ancora a parte Conceicao e Gatti

Il giorno dopo la roboante vittoria per 5-0 sulla Cremonese, la Juventus è tornata ad allenarsi sui campi della Continassa agli ordini del proprio allenatore Luciano Spalletti.

Come raccolto da TMW, da segnalare che anche nella seduta di oggi hanno lavorato a parte l'esterno d'attacco Francisco Conceicao, che sta ancora smaltendo un affaticamento muscolare, e il difensore centrale Federico Gatti.

Quest'ultimo è alle prese con un infortunio al menisco, ma è anche allo stesso tempo anche al centro di voci di mercato che vorrebbero il Milan del suo vecchio allenatore Max Allegri in forte pressing per averlo e rinforzare la propria retroguardia a gennaio.