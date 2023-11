Juventus, Szczesny: "La solidità difensiva ci aiuta a vincere. Cambiata la mentalità"

La Juventus ottiene una vittoria importantissima contro la Fiorentina, grazie al gol di Miretti, ottenendo anche il sesto clean sheet consecutivo. A fine gara il commento di Szczesny a Dazn:

- La parata sulla punizione di Biraghi va sul podio delle più belle di quest'anno?

"E' una parata normale, non mi sembrava molto difficile, come quella sulla punizione di Muriel per esempio".

- Sesta partita consecutiva senza subire gol. Si riparte da questa solidità difensiva, ma cosa bisogna metterci sopra?

"La solidità difensiva è una buona base, oggi non abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista offensivo, ma siamo stati bravissimi a difendere e a non soffrire. Non è stato un bel vedere, sono d'accordo, ma molto efficace".

- A che punto siete rispetto l'anno scorso? C'è una crescita di tutta la squadra?

"Credo abbiamo fatto un grande passo in avanti sulla solidità della squadra e sullo spirito. Quest'anno siamo partiti bene, la solidità difensiva ci aiuta a fare risultato anche quando la prestazione non è bellissima. L'anno scorso, io non c'ero, qui abbiamo sofferto molto e siamo usciti con un pareggio che forse nemmeno meritavamo. Oggi siamo venuti con uno spirito diverso, con voglia di portare a casa i 3 punti".

- La Juventus è tornata ad avere un'impostazione classica, è questo che dobbiamo aspettarci da voi?

"No, oggi abbiamo avuto difficoltà nella costruzione da dietro e siamo andati diretti in avanti, ma tante volte quest'anno abbiamo impostato in modo diverso, sia con difese a tre che a quattro. In momenti importanti della gara, decido anche io di optare per il lancio lungo, quando vedo magari la squadra in difficoltà preferisco andare in avanti per recuperare anche un attimo il fiato. Tutti vogliamo vedere un calcio bello, ma a volte serve anche fare la cosa più sicura. La qualità per sviluppare il gioco dal basso c'è, ma nei momenti complicati decido io cosa fare. Mi prendo meriti e colpe nel caso".

- Ci dici qualcosa di Miretti, che a volte è stato criticato.

"Io lo prendo in giro da due anni, perché ha un calcio bello, forte e pulito e in 50-60 partite con la Juve non aveva ancora trovato il gol. Ha dimostrato di essere un giocatore forte che merita di stare qui e che può fare tanti gol, anche 5-10 all'anno, sarebbe molto meglio".