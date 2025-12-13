Barcellona, forfait all'ultimo di Szczesny per gastroenterite. Uomini contati a centrocampo

Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro l’Osasuna allo Spotify Camp Nou. Il portiere polacco Wojciech Szczesny è costretto a dare forfait all’ultimo minuto a causa di una gastroenterite. Al suo posto, il tecnico catalano ha chiamato il giovane portiere della squadra B, David Kochen.

Sarà Joan García a difendere i pali del Barcellona, mentre Ter Stegen e Kochen partiranno dalla panchina. Per il resto, la lista dei convocati resta quella attesa: fuori per infortunio Dani Olmo (lussazione alla spalla sinistra, previsto rientro per il primo match del 2026 contro l’Espanyol), Ronald Araujo e Gavi, il cui rientro è previsto per marzo.

La rosa completa convocata per il match delle 18:30 di oggi:

Portieri: Joan García, Ter Stegen, Kochen

Difensori: Koundé, Eric, Cubarsí, Martín, Christensen, Balde, Casadó, Bernal

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín

Attaccanti: Raphinha, Lewandowski, Ferran, Rashford, Lamine, Roony, Aller, Jofre, Tommy, Dro