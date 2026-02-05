Juventus, tanti dubbi di formazione per Spalletti: ballottaggi in ogni reparto

La Juventus, ieri, si è allenata alla Continassa per preparare la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. I bianconeri, oggi, si ritroveranno al Jtc per partire alla volta di Bergamo. Sul pullman che porterà la squadra in Lombardia ci sarà anche Kenan Yildiz. Il turco, ieri, si è allenato parzialmente in gruppo e stasera sarà in panchina. Ma la Juventus, ovviamente, non correrà nessun rischio e la sensazione è che Yildiz verrà preservato. In ogni caso Yildiz ha smaltito in fretta il sovraccarico riportato contro il Parma. Dopodiché da venerdì si capirà se utilizzarlo già contro la Lazio oppure no.

Coppa Italia, un obiettivo di grande peso per i bianconeri.

La Juventus ha sempre attribuito grande importanza alla Coppa Italia e anche in questa stagione il club si è posto l’obiettivo di spingersi il più avanti possibile nel torneo. Questa competizione rappresenta infatti una preziosa occasione per il gruppo di provare a conquistare un trofeo e, allo stesso tempo, di accrescere il proprio bagaglio di esperienza, soprattutto nelle sfide da dentro o fuori. I bianconeri, inoltre, arrivano a questa edizione con ancora vivo il ricordo della brutta figura dello scorso anno, quando subirono una dolorosa eliminazione casalinga contro l’Empoli ai calci di rigore. Per questo motivo, in questa stagione la Juventus va a caccia di riscatto e Luciano Spalletti cercherà risposte importanti dai suoi ragazzi in una sfida secca e ad alta tensione come quella contro l’Atalanta. Per la Juventus, la partita di oggi può rappresentare un ulteriore step di crescita, utile anche per confermare quanto di buono è stato costruito in questi mesi di lavoro. Superare un ostacolo così complicato darebbe ulteriore fiducia all’ambiente e rafforzerebbe le certezze della squadra.Dunque, i bianconeri scenderanno in campo con grande motivazione e con la chiara volontà di imporre il proprio gioco, pur consapevoli delle difficoltà e della forte pressione che una gara di questo livello porta inevitabilmente con sé.

Qualche cambio per Spallletti.

La Juventus si prepara alla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta con l’idea di rivedere alcune scelte nell’undici iniziale. Tra i pali dovrebbe toccare a Perin, pronto a difendere la porta bianconera in una gara delicata. Nel reparto arretrato si profila una novità di peso: Gatti è in pole per partire dal primo minuto, con Bremer destinato a riposare. La linea difensiva potrebbe essere completata da Kelly, affiancato da Kalulu e Cabal sugli esterni. Infatti il colombiano è in ballottaggio con Cambiaso. In mezzo al campo lo staff valuta una gestione delle energie e Koopmeiners è candidato a tornare titolare accanto a Locatelli, mentre Thuram potrebbe osservare il match inizialmente dalla panchina. Sulla trequarti si va verso una soluzione dinamica, con Conceicao, McKennie e Miretti chiamati a garantire qualità e intensità. Yildiz, invece, dovrebbe essere preservato e partire come alternativa a gara in corso. In attacco non sembrano esserci dubbi: David resta il punto di riferimento offensivo scelto da Spalletti.