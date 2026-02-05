Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero

Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconeroTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:22Serie A
Redazione TMW
fonte Mario Tenerani per Firenzeviola.it
Fabio Paratici arriva alla Fiorentina come ultima speranza per aiutare la squadra a salvarsi ed è la speranza per un forte rilancio nella prossima stagione se otterrà la salvezza

E’ l’ultima carta da giocare in un’annata orribile. Anche se un dirigente non produce assist, gol e calci di rigore. Ma per certi aspetti può fare molto di più perché la società, cioè quella che a Firenze ha mostrato una fragilità inquietante, ha bisogno di una guida forte e molto tecnica. Oggi alle 13 verrà presentato Fabio Paratici, nuovo capo assoluto di tutta la parte sportiva del club. Un palmares pesante, solo gli scudetti sono 9, un passato alla Sampdoria, poi quasi un decennio alla Juventus e alcune stagioni a Londra con la divisa del Tottenham. Era dai tempi di Italo Allodi che non sbarcava a Firenze un manager così titolato, sono trascorsi 44 anni. A Paratici il presidente Rocco Commisso, prima di morire, aveva consegnato un contratto molto lungo, a testimonianza di come il defunto patron avesse capito di dover dare una svolta decisiva alla politica della società. Un rapporto di 4 anni e mezzo consentirà a Paratici di disegnare una Fiorentina a propria immagine e somiglianza. Sistemando i propri uomini nei posti giusti. Due sono già noti: Giani nominato capo area scouting (lavora da tanto tempo con Paratici) e Goretti che sarà il braccio destro del nuovo dirigente viola.

Non sappiamo cosa dirà in conferenza stampa Fabio Paratici, ma abbiamo contezza di cosa si aspetti Firenze da lui: la salvezza. Sì, Paratici dovrà salvare la Fiorentina. Come? Con la sua conoscenza di campo e di uomini del calcio. Con la sua esperienza maturata a tutti i livelli, con il suo carisma. Caro Paratici, devi salvarli tu i viola, sei l’ultima possibilità.
Anche Vanoli lo aspetta a braccia aperte. Goretti gli è stato al fianco, ma Paratici per storia vissuta è un’altra cosa. Da ora a giugno non ci potranno essere distrazioni o divagazioni, restare in serie A sarà l’unica missione. Poi, una volta (speriamo) mantenuta la categoria, comincerà la seconda fase di Paratici. Sarà in quel frangente che si potranno giudicare le dinamiche di riassetto e ristrutturazione di un club che ha fatto tanti errori di pallone. E questi non potranno più ripetersi. Sbagliare è umano, perseverare diabolico. Paratici merita un grande in bocca al lupo perché lo aspetta un’impresa. Ma le sue spalle sono larghe.

PS: ieri al Viola Park è andato in scena un episodio vergognoso di cui è stata vittima la bravissima collega di firenzeviola.it, Luciana Magistrato. Mentre con professionalità e rispetto stava svolgendo il proprio lavoro di cronista, fuori dal cancello, in attesa dell’arrivo di Paratici al centro sportivo, riprendendo serenamente la scena con un video, è stata trattata male da uno steward all’ingresso che con fare da sceriffo dei poveri, ha detto: “Se vieni avanti chiamo la Polizia…”. Se non fosse vero ci sarebbe da morir dal ridere… Lo steward, pessima riproduzione de “Il vigile”, celeberrimo film di Alberto Sordi, per un attimo ha pensato di avere il mondo in mano, ma tra le dita è scivolata solo la sua formidabile mediocrità. La Fiorentina si è scusata con la collega e ha fatto benissimo. Ci è parso il minimo, vista la recidività. In passato, infatti, di passaggi a vuoto coi giornalisti ce ne sono stati diversi. Troppi.

Articoli correlati
Via all'era Paratici, dopo l'arrivo è pronto a presentarsi da nuovo DS della Fiorentina... Via all'era Paratici, dopo l'arrivo è pronto a presentarsi da nuovo DS della Fiorentina
Giuseppe Commisso accoglie Paratici alla Fiorentina: "Estremamente soddisfatti" Giuseppe Commisso accoglie Paratici alla Fiorentina: "Estremamente soddisfatti"
Paratici è arrivato al Viola Park, novità sullo stadio della Roma: le top news delle... Paratici è arrivato al Viola Park, novità sullo stadio della Roma: le top news delle ore 18
Altre notizie Serie A
Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al... Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019
Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero
Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"... Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti TMW RadioMilan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Juventus, tanti dubbi di formazione per Spalletti: ballottaggi in ogni reparto Juventus, tanti dubbi di formazione per Spalletti: ballottaggi in ogni reparto
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
3 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
4 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.1 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.2 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.3 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.5 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.6 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.7 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie A n.3 Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019
Immagine news Serie A n.2 Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero
Immagine news Serie A n.3 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Immagine news Serie A n.4 Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
Immagine news Serie A n.5 L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.6 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Lordkipanidze: "Dopo i 6 mesi di Cremona, avevo voglia di rimettermi in gioco"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Polito: "Gliozzi avrebbe creato squilibrio salariale, con ripercussioni sul gruppo"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Rouhi: "Qui per avere la continuità mancata coi passaggi tra Juve prima squadra e U23"
Immagine news Serie B n.5 Bari, lo scontro diretto col Mantova si avvicina: oggi il quarto allenamento settimanale. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolettese, Petrovic: "Crediamo ancora alla salvezza diretta. Ma col Trento serve vincere"
Immagine news Serie C n.2 Il Livorno sonda il mercato svincolati: nel mirino c'è l'ex Frosinone e Benevento Ciano
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Gaucci: "L'accordo con Verre domenica notte. Ladinetti ci aveva già scelti..."
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Immagine news Serie C n.6 Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano