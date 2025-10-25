Juventus, Tudor sulla mancanza di leader: "Problema generazionale. Ora trovarne uno è oro"

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus, gara in programma domani sera alle 20:45 all'Olimpico che chiuderà l'8^ giornata, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Igor Tudor e tra i vari temi toccati ha detto la sua anche sull'assenza di leadership: "Questione generazionale? Sicuramente, è chiaro a tutti quanti. La personalità della nostra generazione è totalmente diversa. Trovarne uno è come oro, è raro nelle nuove generazioni. Va stimolata, non c'è un allenamento dove non sprono questa cosa. Oggi abbiamo fatto esercizi difensivi sui corner e ho iniziato a dire uno per uno a dire che sono tutti leader e devono prendersi le responsabilità. A volte si può migliorare a volte no".

C'è qualche leader che sta venendo fuori?

"Critiche non le leggo. Locatelli ha personalità e c'è sempre, Perin, Thuram nel futuro. Kenan è un leader per il suo modo di fare e comportamento e per le sue qualità. Dusan anche con il suo peso e la sua personalità. David può dire qualcosa, è uno giusto che fa le cose per bene. Nelle nuove generazioni pensano prima a sé stessi, c'è meno empatia nel mondo e più egoismo e questa è un rovina, questa è un problematica generale del mondo".

