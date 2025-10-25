Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tudor fa l'inglese con Sarri. All'Olimpico la sfida degli ex

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:11
Redazione Footstats

Igor Tudor ha sostituito Maurizio Sarri già due volte su una panchina di Serie A. La prima alla Juventus, quando subentrò – come vice di Andrea Pirlo – nella stagione 2020-2021 conquistando una Supercoppa e una Coppa Italia. Alla Lazio nel corso della stagione 2023-2023, raccogliendo 18 punti in 9 panchine (5V – 3X – 1P) ma uscendo dalla coppa nazionale proprio per mano della Vecchia Signora.
Domenica saranno nuovamente faccia a faccia a distanza di quasi un quinquennio. Perché nel 2021-2022 testarono le loro idee di calcio in Verona-Lazio 4-1 e Lazio-Verona 3-3. Insomma, quasi 6 gol di media a match e statistiche che sorridono all’attuale bianconero capace di mantenere una perfetta media inglese, vittoria casalinga e pareggio in esterna.
Sarri presenta un bilancio in rosso contro la Juventus. In campionato, A più B, conta 3 affermazioni, altrettanti segni X, 8 sconfitte. Il parziale da mister biancoceleste e in campionato è di 1 vittoria, 1 pareggio, 3 stop.
Equilibrio, invece, è quello che rintracciamo incrociando i percorsi sportivi di Tudor e della Lazio. Nel massimo torneo, infatti, ecco 1 successo, 2 pari, 1 battuta d’arresto. Con la Juventus, però, c’è soltanto l’1-1 della passata stagione.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E TUDOR IN CAMPIONATO
0 vittorie Sarri
1 pareggio
1 vittoria Tudor
4 gol fatti squadre di Sarri
7 gol fatti squadre di Tudor

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO
3 vittorie Sarri
3 pareggi
8 vittorie Juventus
12 gol fatti dalle squadre di Sarri
23 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA TUDOR E LA LAZIO IN CAMPIONATO
1 vittoria Tudor
2 pareggi
1 vittoria Lazio
8 gol fatti dalle squadre di Tudor

© Riproduzione riservata
