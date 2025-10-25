Tudor fa l’inglese con Sarri. All’Olimpico la sfida degli ex

Igor Tudor ha sostituito Maurizio Sarri già due volte su una panchina di Serie A. La prima alla Juventus, quando subentrò – come vice di Andrea Pirlo – nella stagione 2020-2021 conquistando una Supercoppa e una Coppa Italia. Alla Lazio nel corso della stagione 2023-2023, raccogliendo 18 punti in 9 panchine (5V – 3X – 1P) ma uscendo dalla coppa nazionale proprio per mano della Vecchia Signora.

Domenica saranno nuovamente faccia a faccia a distanza di quasi un quinquennio. Perché nel 2021-2022 testarono le loro idee di calcio in Verona-Lazio 4-1 e Lazio-Verona 3-3. Insomma, quasi 6 gol di media a match e statistiche che sorridono all’attuale bianconero capace di mantenere una perfetta media inglese, vittoria casalinga e pareggio in esterna.

Sarri presenta un bilancio in rosso contro la Juventus. In campionato, A più B, conta 3 affermazioni, altrettanti segni X, 8 sconfitte. Il parziale da mister biancoceleste e in campionato è di 1 vittoria, 1 pareggio, 3 stop.

Equilibrio, invece, è quello che rintracciamo incrociando i percorsi sportivi di Tudor e della Lazio. Nel massimo torneo, infatti, ecco 1 successo, 2 pari, 1 battuta d’arresto. Con la Juventus, però, c’è soltanto l’1-1 della passata stagione.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E TUDOR IN CAMPIONATO

0 vittorie Sarri

1 pareggio

1 vittoria Tudor

4 gol fatti squadre di Sarri

7 gol fatti squadre di Tudor

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

3 pareggi

8 vittorie Juventus

12 gol fatti dalle squadre di Sarri

23 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA TUDOR E LA LAZIO IN CAMPIONATO

1 vittoria Tudor

2 pareggi

1 vittoria Lazio

8 gol fatti dalle squadre di Tudor