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Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro. E con lo stipendio più alto della Juve

Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro. E con lo stipendio più alto della JuveTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Il punto di riferimento della Juventus e, forse, pure quella futura. Dipenderà non solo dal finale di stagione, perché i bianconeri hanno intenzione di tenere Kenan Yildiz anche per la prossima stagione. Certo è che le ambizioni devono essere all'altezza di quanto speso per lui: sette milioni di euro all'anno per cinque anni, più un bonus alla firma di sei.

La Juventus ha fatto una scelta di campo, cioè quella di tenere il giocatore turco e costruirci la squadra intorno, anche dietro alle necessità e scelte di Luciano Spalletti, che ha dettato la linea tenendo diversi calciatori che hanno fatto discretamente in questa stagione. Yildiz è alla annata della consacrazione, ma dalla prossima dovrà essere fondamentale anche per cercare di tornare a vincere, almeno in Italia.

In estate poi giocherà il Mondiale con la maglia della Turchia, con l'intenzione di stupire il mondo dopo essere arrivato alla manifestazione tramite i playoff. La Turchia di Montella si basa molto su di lui e Arda Guler. Così come la Juve vuole rilanciarsi tramite le sue giocate. È il calciatore più costoso della Serie A, valutato oltre 100 milioni: insomma, è anche un asset economico finanziario per i piemontesi. Oggi Kenan Yildiz compie 21 anni.

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