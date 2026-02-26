Kane o Gyokeres per l'Atalanta, chi è meno peggio? Le formazioni tipo delle due corazzate

L'Atalanta tiene alto l'onore della bandiera italiana in Champions League. La Juventus ci ha provato ad emulare la Dea cercando con le unghie e con i denti la rimonta impossibile con il Galatasaray, ma ai supplementari il sogno è svanito. Domani, venerdì 27 febbraio, la squadra di Palladino conoscerà la prossima rivale per gli ottavi di finale: l'urna di Nyon porterà una fra Bayern Monaco ed Arsenal, due delle grandi corazzate di questa stagione.

La formazione tipo del Bayern Monaco

Una macchina da gol quella di Vincent Kompany: i bavaresi hanno messo a segno 121 gol in stagione. E siamo solamente a febbraio. Da agosto ad oggi sono 31 le partite vinte su 36 giocate, con 16 successi di fila nelle prime 16 gare disputate. Appena 35 le reti incassate. In Champions poi sono arrivate vittorie su 8.

Questa la formazione tipo del Bayern Monaco, schierata con il 4-2-3-1: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

La formazione tipo dell'Arsenal

Dall'altra parte c'è la squadra prima in Premier League a +4 dal Manchester City, l'Arsenal di Mikel Arteta. Ovvero una delle squadre che ha impressionato di più per gioco, produzione offensiva e capacità di trovare soluzioni per andare a rete. Una squadra mai così vicina al credo di Arteta e che ha infinite vie per scardinare le difese avversarie. Si veda per esempio la quantità enorme di reti siglate da calcio d'angolo e più in generale sulle palle inattive.

Ecco la formazione tipo dell'Arsenal, schierata con il 4-2-3-1: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres.