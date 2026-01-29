Kieron Bowie è l'erede di Giovane all'Hellas Verona: operazione da 6 milioni con l'Hibernian

Accordo tra Hellas Verona e Hibernian per l'attaccante Kieron Bowie, che diventerà dunque il rinforzo di gennaio tanto atteso per la squadra di Zanetti, che ha a reinvestire parte di quanto incassato dalla cessione di Giovane. Operazione da 6 milioni più bonus, rivela SkySport: lo scozzese diventerà presto gialloblù.

Nato il 21 settembre 2002 a Kirkcaldy in Scozia, è un attaccante che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Raith Rovers, il club che supportava da bambino, debuttando a soli 16 anni e contribuendo alla vittoria della Scottish League One. Nel 2020 ha compiuto il salto in Inghilterra firmando per il Fulham in Premier League, dove ha completato la formazione nell'academy prima di accumulare esperienza in prima squadra e attraverso due prestiti consecutivi al Northampton Town, aiutando il club a ottenere la promozione.

Nell'agosto 2024 è tornato in patria trasferendosi all'Hibernian firmando un contratto di quattro anni, dove si è rapidamente imposto come punta di riferimento della squadra di Edimburgo, guadagnando le prime convocazioni nella nazionale scozzese maggiore e attirando l'interesse di club europei: adesso il grande salto in Serie A, dove troverà tanti scozzesi ad attenderlo, primo fra tutti il il compagno d'attacco della selezione britannica Che Adams .