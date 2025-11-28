Fiorentina a picco anche in Europa, La Nazione in apertura: "L'Aek vince 1-0"
In occasione della prima pagina odierna, La Nazione dedica uno spazio al calcio con il seguente titolo: "Fiorentina a picco anche in Europa: l'Aek vince 1-0". Primo ko dell'era Vanoli e secondo consecutivo in Conference: strada sempre più in salita per i gigliati.
Le parole di Vanoli a fine partita, commentando prestazione e successive dichiarazioni di Dzeko: "Quando parlo di esperienza parlo di un giocatore come lui che ha vinto tantissimo. Finalmente c'è un giocatore che difende la squadra: finalmente! Ha detto che abbiamo fatto cagare, non si è tirato indietro. Questa è la cosa più importante. La strada è più che lunga, dovremmo fare qualcosa di eccezionale che va oltre le statistiche. Negli ultimi anni solo il Cagliari si è salvato dopo essere stato a zero vittorie dopo 12…".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.