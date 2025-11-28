La Roma vince anche in Europa League, il Corriere dello Sport: "Gasp El Top"
"Gasp El Top": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La Roma stende il Midjylland imbattuto per 2-1 e spaventa il Napoli, contro cui giocherà nel weekend. Decidono El Aynaoui e El Shaarawy, mentre Koné si ferma: è in dubbio. Spazio anche alle altre due italiane impegnate tra Europa League e Conference. Sui rossoblù di Italiano, che battono 4-1 il Salisburgo, il titolo recita: "Bologna show". Male invece la Fiorentina: "Viola, altro ko".
Si parla anche dell'Inter, con un titolo in taglio alto: "Chivu li sistema". Nerazzurri alle prese con una crisi di risultati: la squadra gioca bene, ma nelle prime 17 uscite ha già subito 5 ko. Il tecnico ha individuato i punti sui quali intervenire.
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
