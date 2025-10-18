TMW Ko contro l'Inter ma Roma comunque applaudita: giocatori sotto la Sud al 90'

Secondo ko casalingo in campionato, terzo stagionale, per la Roma di Gian Piero Gasperini, uscita sconfitta nella sfida al vertice contro l'Inter decisa da un gol di Bonny dopo appena 6 minuti di gioco. Una partita non bellissima, questo è poco ma sicuro, con tante imprecisioni e poco spettacolo, con la Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, che al triplice fischio dell'arbitro ha comunque applaudito i giocatori capitolini.

Dybala e compagni hanno infatti salutato i propri tifosi al novantesimo, con i sostenitori della Roma che hanno risposto con applausi e cori, per una squadra che ha comunque dato tutto quello che aveva per portare a casa un risultato positivo. Resta il rammarico per il gol a freddo e per una reazione che non ha dato i frutti sperati, ma il primo posto è ancora realtà per la Roma, anche se alla pari con Inter e Napoli, in attesa del Milan che battendo la Fiorentina domani sera a San Siro potrebbe scavalcare tutte e tre le attuali capolista.