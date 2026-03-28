A volte ritornano: Kolo Muani aspetta ancora la Juventus, ma nel frattempo ha diverse offerte

Il futuro di Randal Kolo Muani torna a intrecciarsi con quello della Juventus. A fare il punto è il giornalista Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come l’attaccante francese sia ancora fortemente orientato verso un possibile approdo in bianconero, nonostante le numerose alternative presenti sul mercato.

"Vi confermo quello che vi raccontavo sul fronte Randal Kolo Muani, che lato giocatore continua ad essere fortemente orientato sulla Juventus. Kolo Muani sta ricevendo anche altre chiamate. Su Kolo Muani, per esempio, ci sono diversi club interessati non soltanto in Europa, ma anche club pronti a mettere cifre importanti per portarlo al di fuori dell'Europa. E per il momento mi fermo qui, ma dal punto di vista, chiaramente, delle proposte economiche vi lascio un po' questo punto che mi risulta, cioè di come Kolo Muani venga corteggiato anche dall'estero a cifre di stipendio molto importanti, ma Randal Kolo Muani vuole aspettare la Juventus".

Romano ha poi ricostruito anche i retroscena degli ultimi mesi, tra trattative sfumate e nuovi contatti: "Kolo Muani ha apprezzato come la Juve sia tornata da lui a gennaio, lo abbia corteggiato nuovamente. Quando dico Juve dico la dirigenza, dico i giocatori perché gli ex compagni di Kolo Muani si sono fatti sentire per provare a corteggiarlo. E Kolo Muani a gennaio, ve lo ripeto, aveva dato apertura totale alla Juve, poi è stato il Tottenham a fermarlo. Tottenham che poi ha cambiato allenatore e adesso sta cambiando il mondo attorno al Tottenham. Quindi vedremo adesso se sarà la Juventus a voler prendere Kolo Muani".