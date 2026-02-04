Saltato Kouame all'Hellas Verona, il chiarimento della Fiorentina: "Ecco com'è andata"
Tiene ancora banco il caso del mancato trasferimento all'Hellas Verona di Christian Kouame, inizialmente inserito tra i contratti regolarmente depositati in Lega Serie A ma con successivo annullamento del passaggio a titolo temporaneo, poiché la documentazione non era stata presentata tutta, e non entro il limite di tempo.
Arriva ad esprimersi direttamente la Fiorentina sul 'caso Kouame', con una nota ufficiale: "La Fiorentina desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouame all’ Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti. A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto. La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto".
Prosegue e conclude la nota del club toscano sul mancato trasferimento all'Hellas Verona di Kouame: "La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte. In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente. Per questo motivo l' Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento".
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP