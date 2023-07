Kvaratskhelia e non solo. L'agente, ora a Dimaro, tratta col Napoli il rinnovo e altre promesse

Non solo Osimhen: il Napoli lavora con assiduità anche al rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, rivelazione dell'ultima stagione con 12 gol e 13 assist. L'agente del georgiano è salito a Dimaro, sede del ritiro degli azzurri, ed è seduto al fianco di Aurelio De Laurentiis mentre si gioca l'ultima amichevole del ritiro in Trentino contro la SPAL: la visita è dovuta al rinnovo del suo assistito, ma - secondo Sky Sport - ha anche proposto dei giovani talenti georgiani al club partenopeo.

Kvaratskhelia solo in panchina per la sfida agli estensi: le formazioni

Queste le formazioni ufficiali scelte da Rudi Garcia e Di Carlo per l'amichevole dello stadio Carciato, iniziata alle 18.30.

NAPOLI: Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.

A disposizione: Meret; Contini, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Di Lorenzo, Anguissa, Saco, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen.

All. Garcia.

SPAL: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci.

A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Dumbravanu, Breit, Saiani, Prati, Boccia, Maistro, Rabbi, Rao, Puletto, La Mantia.

All. Di Carlo.