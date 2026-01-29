PSG, sospiro di sollievo per l'infortunio di Kvaratskhelia: "Stop di 8-10 giorni"
Uscito per infortunio durante la partita di Champions League contro il Newcastle (1-1), l'ex attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha rimediato un problema alla caviglia. L'esito degli esami effettuati dal Paris Saint-Germain è che il fantasista georgiano soffre di una distorsione alla caviglia. Per lui la stampa francese prospettava uno stop di circa due settimane, ma il Paris Saint-Germain indica che il georgiano dovrebbe tornare un po' prima.
Questo il comunicato del PSG: "Il punto medico di questo giovedì 29 gennaio riguarda Kvicha Kvaratskhelia. Vittima di una distorsione alla caviglia destra durante la partita contro il Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia non sarà disponibile per 8-10 giorni", indica il comunicato del club della capitale.