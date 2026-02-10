L'acquisto del Milan arrivato all'ultimo e diventato super decisivo

C'è un momento in cui la stagione del Milan ha preso una piega diversa. Ed è un momento non così felice: prima giornata di campionato, 23 agosto, San Siro, Milan-Cremonese 1-2. La squadra di Allegri parte col piede sbagliato con una clamorosa sconfitta interna contro i neopromossi lombardi. Ma, forse proprio grazie a quel ko, si accelera sul mercato e il tecnico livornese viene accontentato con l'acquisto top di Adrien Rabiot.

Statistiche

7 milioni di euro dal Marsiglia: tanto è costato un giocatore, quantomeno a livello di cartellino, che si sta assolutamente confermando come uno dei più decisivi dell'intero campionato. Era già così nei primi mesi, ma è da dicembre che il francese ha cambiato marcia. Il numero 12 rossonero è, infatti, il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A (sette, quattro reti e tre assist per il francese). Solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta del centrocampista rossonero in questa Serie A (sette come Christian Pulisic e Nico Paz, quattro reti e tre assist per il francese). Nessuno al Milan lo batte per distanza media percorsa a partita, 10,9 chilometri. Tanta corsa, a cui ovviamente abbina qualità.

Rabbia

Se questo è il miglior Rabiot di sempre non si sa, ma di certo è proprio tanta roba. Lo ha riconosciuto anche Allegri: "Sto allenando il miglior Rabiot di sempre, anche se ogni tanto mi fa arrabbiare". Beh, se i risultati della rabbia sono questi...