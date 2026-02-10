Stato di forma: Inter, in fuga, Cremonese in crisi! Atalanta, funziona la cura Palladino
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri grazie a questo cammino netto si sono portati +8 sul Milan (che ha una gara in meno, ndr) e a +9 sul Napoli, con l'inizio del 2026 hanno inserito un'altra marcia e stanno staccando le dirette concorrenti a suon di vittorie senza interruzioni.
Al secondo posto in questa speciale graduatoria ci sono i rossoneri di Allegri e l'Atalanta di Palladino: tre vittorie e due pareggi. Seguono poi a quota dieci punti Juventus, Roma e Napoli, ovvero le squadre maggiormente coinvolte nella corsa per terzo e quarto posto.
In coda a questa classifica la Cremonese di Davide Nicola. Un solo punto negli ultimi cinque turni, i grigiorossi dopo un ottimo avvio di stagione sono calati vistosamente e adesso solo sedicesimi, a +5 sulla Fiorentina terzultima in graduatoria. Poco meglio hanno fatto Pisa, Hellas Verona e Bologna con la squadra allenata da Vincenzo Italiano che domenica nel derby emiliano contro il Parma ha incassato la quarta sconfitta consecutiva. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 15 punti nelle ultime 5 gare di campionato
Atalanta 11 punti
Milan 11 punti
Juventus 10 punti
Roma 10 punti
Napoli 10 punti
Cagliari 9 punti
Como 8 punti
Lazio 8 punti
Genoa 7 punti
Udinese 7 punti
Sassuolo 6 punti
Fiorentina 5 punti
Parma 5 punti
Lecce 4 punti
Torino 4 punti
Bologna 3 punti
Pisa 3 punti
Hellas Verona 2 punti
Cremonese 1 punto
