Focus TMW Stato di forma: Inter, in fuga, Cremonese in crisi! Atalanta, funziona la cura Palladino

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri grazie a questo cammino netto si sono portati +8 sul Milan (che ha una gara in meno, ndr) e a +9 sul Napoli, con l'inizio del 2026 hanno inserito un'altra marcia e stanno staccando le dirette concorrenti a suon di vittorie senza interruzioni.

Al secondo posto in questa speciale graduatoria ci sono i rossoneri di Allegri e l'Atalanta di Palladino: tre vittorie e due pareggi. Seguono poi a quota dieci punti Juventus, Roma e Napoli, ovvero le squadre maggiormente coinvolte nella corsa per terzo e quarto posto.

In coda a questa classifica la Cremonese di Davide Nicola. Un solo punto negli ultimi cinque turni, i grigiorossi dopo un ottimo avvio di stagione sono calati vistosamente e adesso solo sedicesimi, a +5 sulla Fiorentina terzultima in graduatoria. Poco meglio hanno fatto Pisa, Hellas Verona e Bologna con la squadra allenata da Vincenzo Italiano che domenica nel derby emiliano contro il Parma ha incassato la quarta sconfitta consecutiva. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 15 punti nelle ultime 5 gare di campionato

Atalanta 11 punti

Milan 11 punti

Juventus 10 punti

Roma 10 punti

Napoli 10 punti

Cagliari 9 punti

Como 8 punti

Lazio 8 punti

Genoa 7 punti

Udinese 7 punti

Sassuolo 6 punti

Fiorentina 5 punti

Parma 5 punti

Lecce 4 punti

Torino 4 punti

Bologna 3 punti

Pisa 3 punti

Hellas Verona 2 punti

Cremonese 1 punto