Roma, Gasperini: "I ragazzi sono stati bravissimi, mancata un po' di qualità nel primo tempo"

Un successo casalingo per la Roma. La formazione giallorossa si è imposta 2-0 davanti al proprio pubblico contro il Cagliari. Al termine del match dell'Olimpico, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Abbiamo fatto un primo tempo molto bello. Abbiamo fatto solo un gol e quando è così è un po' rischioso perché la partita rimane aperta. Nel secondo tempo, anche s non abbiamo avuto la supremazia del primo, il 2-0 ha chiuso la partita".

Cosa le è piaciuto di più stasera?

"Tutto. Son stati bravissimi, i ragazzi hanno interpretato benissimo la gara, hanno giocato con grande foga. Un po' di qualità negli ultimi sedici metri, soprattutto nel primo tempo, perché quando domini così devi chiudere con un gol in più. però i ragazzi sono stati bravissimi".