L'agente di Insigne annuncia: "Ci siamo quasi per la nuova squadra. Lazio? Aspettiamo"

"Ci siamo quasi, però non vi do bombe". Risponde così Andrea D'Amico, procuratore di Lorenzo Insigne, nel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss. Il tema, ovviamente, è il futuro dell'ex capitano del Napoli, rientrato in Italia dopo l'esperienza in MLS con il Toronto FC e ancora in attesa di una nuova squadra: "Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato".

"Vediamo cosa succede, è una cosa - prosegue D'Amico - a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.

Il procuratore si sofferma poi più in generale sulla sessione di mercato di gennaio, considerata da tutti molto complessa: “Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere".