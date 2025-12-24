TMW L'agente di Massolin: "Juve? La prima a chiamare. Anche Milan e Atalanta lo hanno cercato"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Yanis Massolin, Yvan Le Mee, ha parlato del talento scoperto dal Modena svelando alcuni retroscena di mercato.

Qualcuno dall'Italia lo aveva già adocchiato?

"La prima persona che mi ha chiamato dall'Italia è Claudio Chiellini, uno che conosce un bel po' il calcio! Lo voleva per la Next Gen della Juventus. Nel momento in cui abbiamo fatto passi avanti per chiudere il tutto, Yanis si è fatto male: eravamo a fine mercato e dovette stare fermo per 2-3 settimane, dunque l'affare saltò. La prima società su di lui è stata la Juve, quindi".

È d'accordo con chi lo paragona a Rabiot?

"La prima volta che l'ho sentito questo paragone è stato proprio quando mi ha chiamato Claudio Chiellini. Che mi ha detto: "È il nuovo Rabiot", così abbiamo scherzato un po'. La differenza è che Rabiot è una mezzala, ma può fare il mediano. Yanis è una mezzala che può fare il trequartista. Con il fisico che ha poi può giocare quasi in ogni posizione, con la palla fa cose che non riescono a tutti".

Altre squadre che si sono interessate a lui in passato? Si è parlato del Milan.

"Alla fine del 2023/24, dopo aver giocato in Belgio, ci ha provato il Milan, anche i rossoneri lo volevano per l'Under 23. In quel caso però il Milan voleva un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Il Francs Borains lo vedeva come il proprio miglior prospetto, quindi non poteva accettare. C'è stato anche l'interesse dell'Atalanta, direi nel 2023 se non erro, che vedeva in lui un giocatore simile a Koopmeiners. Ma in quel momento c'erano tanti giocatori in prestito ed era difficile far entrare un altro giocatore ancora".

Si trova bene al Modena?

"Yanis è contentissimo a Modena. La società è forte, solida, con una proprietà che ha idee chiare su ciò che vuole fare. Ci sono le persone giuste in ogni ruolo, dalla presidenza allo staff tecnico. In dirigenza ci sono Andrea Catellani e Alessandro Consolati, due giovani direttori, ma molto in gamba. Non hanno paura di fare scommesse, prendendo giocatori al di fuori dal campionato italiano. Mi ricorda quando ho portato Bonny al Parma, infatti Yanis ha un anno in meno. I due club hanno ambizioni e competenze simili".

Oggi già chiamano? Si è parlato della Lazio.

"Oggi non c'è nulla da dire sul mercato. Le società chiamano certo, c'è interesse, è normale. Ma l'obiettivo di Yanis ed il nostro è di fare una bellissima stagione, di andare in Serie A con il Modena. C'è tutto per fare bene, con un allenatore esperto e una bella rosa".