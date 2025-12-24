Salernitana, rivoluzione in difesa e porta: il punto sulle trattative

La Salernitana accelera sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di Giuseppe Raffaele nella finestra di gennaio. Con l’apertura della sessione invernale, infatti, il direttore sportivo Daniele Faggiano sta ridisegnando gli equilibri tattici, partendo dal reparto arretrato fino alla gestione dei pali. Ecco il punto della situazione fatto da TuttoSalernitana.

Difesa: sfuma Tosto, si punta su Manzi

La pista che portava a Lorenzo Tosto ha perso quota: l'Empoli, proprietario del cartellino, sembra intenzionato a girare il difensore all'Inter U23 per garantirgli un minutaggio superiore. Di riflesso, i granata hanno virato con decisione su Claudio Manzi dell'Avellino. L'operazione gode del pieno gradimento di Raffaele e la strada appare spianata dal disimpegno del Catania, che ha preferito virare su Mirko Miceli dal Monopoli. Proprio dal Gabbiano resta viva la suggestione Antonio Imputato: dopo il rallentamento di novembre per motivi economici, nei prossimi giorni si capirà se la dirigenza granata vorrà tentare un nuovo affondo.

Mediana e corsie esterne: il muro del Pescara

A centrocampo l'obiettivo principale resta Niccolò Squizzato del Pescara. Per questo motivo, la Salernitana guarda con attenzione in casa Potenza, monitorando il profilo di Emanuele Schimmenti, entrato ufficialmente nella lista dei papabili di Faggiano.

Porta: c'è aria di scambio

Novità importanti tra i pali. Sebbene la titolarità di Antonio Donnarumma non sia in discussione, la società cerca un profilo di esperienza per alzare la competizione interna. È in fase di valutazione uno scambio con il Potenza: Fabrizio Alastra in Campania e Federico Brancolini in Basilicata.