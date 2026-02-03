Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"

L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:59Serie A
Alessio Del Lungo

Tra le persone presenti allo Sheraton Hotel c'era anche Yvan Le Mee, agente che cura gli interessi di Yanis Massolin, centrocampista passato dal Modena all'Inter, che rimarrà in prestito in Emilia-Romagna fino a fine stagione. Il procuratore ha approfondito i temi relativi al trasferimento ai microfoni di ParlandodiSport.it: "Siamo tutti contenti, Yanis chiude un percorso che dal Belgio lo ha portato al Modena e poi all'Inter. Grazie mille al club gialloblù, una società seria che lavora benissimo. Sono felice di incontrare gente che lavora così. Con l'Inter abbiamo trovato il progetto giusto, nella più grande società al mondo che ha capito che Yanis ha un potenziale incredibile in questo ragazzo. Ha un margine di miglioramento pazzesco secondo me e l'Inter lo ha visto. Quelli del Modena si sono comportati molto bene, hanno fatto le cose per bene. Yanis è contentissimo, ora sta tornando a Modena per l'allenamento di domani (oggi, ndr) in vista dell'importantissima partita di questo fine settimana. Ha la testa giusta per fare questa seconda parte di stagione al Modena, speriamo che arrivi in Serie A o almeno ai playoff e chiudere la storia con un bell'obiettivo centrato che è quello della Serie A".

Può restare all'Inter in futuro?
"Sicuramente, è un 2002 quindi non parliamo di Primavera o Under 23. L'Inter non ha in rosa un giocatore come lui, sicuramente non ha fatto niente rispetto ai giocatori della rosa nerazzurra ma pensiamo tutti che ha il potenziale per convincere lo staff nerazzurro e l'allenatore Cristian Chivu, che lancia i giovani senza problemi. Abbiamo portato Yoan Bonny a Parma tre anni fa, e abbiamo visto che sviluppo ha avuto con Chivu. Siamo sicuri che si prenderà cura di Yanis, se farà le cose che deve fare saranno belle notizie per tutti".

Cosa può dare all'Inter?
"Gli ho detto sin da subito di andare in Italia, che è il Paese che sviluppa meglio i giocatori a livello di post-formazione. Per il profilo che ha è un giocatore che non si trova in Italia un due metri col mancino preciso e una visione di gioco incredibile. Suo padre è un ex professionista e lui ha il calcio in testa sin da bambino. Sono sicuro che può esplodere in questo calcio, ha tutte le qualità per giocarci".

Vi aspettavate un top club così presto?
"Sono venuti quasi tutti a parlare di lui. Poi abbiamo deciso di andare all'Inter che è stata la più grande a fare un'offerta, prima abbiamo pensato di andare magari in un'altra categoria per avere più spazio. Ma quando si presenta un progetto come quello dell'Inter, che fa giocare giocatori di 35 anni ma è un progetto serio, con una squadra che gioca bene a calcio, noi pensiamo che abbia la capacità di poterci entrare. L'Inter è una squadra moderna e lui può starci. Da qualche giorno pensa che sia una cosa straordinaria, è difficile che un giocatore possa capire subito le dimensioni di questo passaggio. Ora deve pensare al Modena, ma io mi curo di lui da 3-4 anni sono sicuro che continuerà a fare bene le cose per il Modena".

Articoli correlati
Il Parma scopre Ndiaye, l'agente: "Trattativa lunga, Lipsia e Stoccarda lo seguivano"... Il Parma scopre Ndiaye, l'agente: "Trattativa lunga, Lipsia e Stoccarda lo seguivano"
L'ex agente di Bonny: "Maresca disse di lui: 'Abbiamo un fenomeno se continua così'"... L'ex agente di Bonny: "Maresca disse di lui: 'Abbiamo un fenomeno se continua così'"
L'ex agente di Bonny: "Può arrivare al livello di Thuram. Ed è più bomber di Marcus"... L'ex agente di Bonny: "Può arrivare al livello di Thuram. Ed è più bomber di Marcus"
Altre notizie Serie A
Brignoli: "Cassano uno a posto, anche se ha modi sbagliati. De Silvestri è il vero... Brignoli: "Cassano uno a posto, anche se ha modi sbagliati. De Silvestri è il vero campione"
I 20 colpi più costosi al mondo nel mercato invernale 2026. Solo due per la Serie... I 20 colpi più costosi al mondo nel mercato invernale 2026. Solo due per la Serie A
Lahdo al Como, arriva anche il comunicato ufficiale del club lariano: "Contratto... Lahdo al Como, arriva anche il comunicato ufficiale del club lariano: "Contratto fino al 2031"
Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier... Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Inter, divieto di trasferta ai tifosi in vista. Ma non fino a fine stagione: ecco... Inter, divieto di trasferta ai tifosi in vista. Ma non fino a fine stagione: ecco perché
Audero ricorda: "Una martellata all'orecchio. E sentivo un bruciore fortissimo alla... Audero ricorda: "Una martellata all'orecchio. E sentivo un bruciore fortissimo alla gamba"
Hellas, squadra affiatata a Sammarco: sullo sfondo ci sono i nomi di D'Aversa e Pagliuca... Hellas, squadra affiatata a Sammarco: sullo sfondo ci sono i nomi di D'Aversa e Pagliuca
Bologna, mercato d’inverno a saldo zero: poche certezze e tante domande Bologna, mercato d’inverno a saldo zero: poche certezze e tante domande
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine top news n.1 L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"
Immagine top news n.2 Audero: "Dopo il petardo un senso di vuoto e delusione profondo. Avevo poca voglia di giocare"
Immagine top news n.3 Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito
Immagine top news n.4 L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
Immagine top news n.5 Bologna-Milan chiude la 23^ di Serie A: Allegri senza Saele, Italiano con Joao Mario
Immagine top news n.6 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma resta dietro la Juve, l'Udinese aggancia la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brignoli: "Cassano uno a posto, anche se ha modi sbagliati. De Silvestri è il vero campione"
Immagine news Serie A n.2 I 20 colpi più costosi al mondo nel mercato invernale 2026. Solo due per la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Lahdo al Como, arriva anche il comunicato ufficiale del club lariano: "Contratto fino al 2031"
Immagine news Serie A n.4 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine news Serie A n.5 Inter, divieto di trasferta ai tifosi in vista. Ma non fino a fine stagione: ecco perché
Immagine news Serie A n.6 Audero ricorda: "Una martellata all'orecchio. E sentivo un bruciore fortissimo alla gamba"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Magnani torna al Palermo: “Sono stati mesi difficili. La vita va vissuta e affrontata”
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, si chiude senza il colpo in attacco: saluta Pandolfi ma non arriva Gliozzi
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Blesa saluta e vola in Portogallo: ha firmato con il Rio Ave
Immagine news Serie B n.6 Bari, Moncini: "Voci sul mio conto erano vere, ma la società è stata chiara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 24ª giornata: risultati, marcatori e classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, il ds Chiricallo svela: "Abbiamo fatto un tentativo per Partipilo"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani
Immagine news Serie C n.5 Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.3 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.5 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping