Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier

Fine dei giochi sul calciomercato di gennaio del 2026, in Italia la campanella è suonata alle ore 20 di ieri sera, in alcuni altri paesi si è arrivati fino alla mezzanotte e in giro per il mondo c'è ancora qualche finestra rimasta aperta, ma il momento è buono per tracciare un bilancio su cosa è successo, per fare un punto.

In generale, la squadra che ha speso più soldi sul mercato di gennaio è il Manchester City. Il colosso allenato da Guardiola è tornato a dominare la scena e si è distinto per aver investito quasi 100 milioni di euro per la campagna di riparazione, come si chiamava una volta. I Citizens non sono certo la mosca bianca del loro paese, visto che la Premier League è ancora una volta il campionato che ha speso più degli altri. Nettamente, anche, considerando che è stata di fatto quasi 'doppiata' la Serie A.

Le società di Premier League hanno speso 453,2 milioni di euro nel calciomercato di gennaio, a fronte di 288,9 incassati. Numeri che raccontano bene la potenza economica del calcio inglese e la clamorosa distanza per tutti gli altri. E dire che al 2° posto della classifica dei campionati più spendaccioni di questo inverno c'è la nostra Serie A, in cui si sono spesi 243,6 milioni di euro con 186,8 incassati. Il saldo del massimo campionato italiano per quanto riguarda il mercato, insomma, è in negativo, anche se la compagnia non manca.

Osservando ancor più nel dettaglio la graduatoria a campionati, si nota come alcuni tornei d'Europa siano stati scalzati - almeno per quanto riguarda gli investimenti - da realtà emergenti sparse per il globo. Dietro a Premier League e Serie A, infatti, a chiudere il podio dei campionati più spendaccioni c'è il Brasilerao (201,6 milioni di euro di spese in cartellini) che precede la MLS americana. Solo dopo arrivano Ligue 1 (105,1 milioni) e Bundesliga (96,7), davanti a una Saudi Pro League che in questo ultimo mese di trattative è risultata piuttosto 'tranquilla', con 'soltanto' 93 milioni di euro spesi dalle società del ricco torneo arabo. Appena 8^ la Liga, che paga un generale stato di recessione delle sue squadre.

CALCIOMERCATO GENNAIO 2026, QUALI CAMPIONATI HANNO SPESO DI PIÙ

1. Premier League (Inghilterra) 453,2 milioni di euro

2. Serie A (Italia) 243,6

3. Brasilerao (Brasile) 201,6

4. MLS (Stati Uniti d'America) 144,3

5. Ligue 1 (Francia) 105,1

6. Bundesliga (Germania) 96,7

7. Saudi Pro League (Arabia Saudita) 93,1

8. LaLiga (Spagna) 75,6

9. Super Lig (Turchia) 70,5

10. Liga Portugal (Portogallo) 59,5

Dati Transfermarkt