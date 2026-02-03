Lahdo al Como, arriva anche il comunicato ufficiale del club lariano: "Contratto fino al 2031"

L'ufficialità del deposito del contratto è arrivata al gong del mercato, con la conferma del direttore sportivo Carlalberto Ludi, e adesso è arrivato anche il comunicato del Como relativo all'acquisto di Adrian Lahdo, con un contratto fino al 2031, proveniente dall’Hammarby. Un acquisto per il presente ma anche e soprattutto per il futuro, visto che siamo parlando di un classe 2007 che dovrà confrontarsi con il calcio italiano per la prima volta.

Il comunicato ufficiale del Como.

"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF.

Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista svedese che è cresciuto nel club dell’Hammarby arrivando a firmare il primo contratto da professionista nel 2024. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio in Allsvenskan, la prima divisione svedese.

Nel 2025 Adrian ha esordito a livello internazionale scendendo in campo due volte con la maglia all’Hammarby IF, in occasione delle qualificazioni della UEFA Conference League.

Il giovane centrocampista ha anche acquisito esperienza con la sua nazionale, rappresentando la Svezia nelle categorie Under 17,18 e 19.

Tutto il club dà il benvenuto ad Adrian in Bianco Blu!".

Lahdo si metterà dunque subito a disposizione di Cesc Fabregas, che potrà contare anche su di lui nella seconda parte di questa stagione.