Catanzaro, si chiude senza il colpo in attacco: saluta Pandolfi ma non arriva Gliozzi
Si chiude con un rimpianto il mercato invernale del Catanzaro. Il bilancio parla di cinque uscite e tre arrivi, in linea con le strategie iniziali del club, ma l’ultima giornata non ha regalato il sostituto atteso in attacco.
Come riporta il Corriere dello Sport il ds Ciro Polito ha definito la cessione di Luca Pandolfi all’Avellino, puntando poi su Ettore Gliozzi del Modena (9 gol e un assist in stagione). La trattativa, però, non si è concretizzata prima del gong delle 20, lasciando il Catanzaro scoperto nel reparto avanzato, con l’unico innesto rappresentato da N’Dri Koffi (23), attaccante franco-ivoriano proveniente dall’Hamrun Spartans.
