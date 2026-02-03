Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Probabili formazioni

Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'

Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
Oggi alle 08:50Serie A
Redazione TMW

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 23^ giornata di Serie A:

LAZIO-GENOA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 11’ st rig. Pedro (L), 17’ st Taylor (L), 22’ st rig. Malinovskyi (G), 30’ st Vitinha (G), 45’+10’ st rig. Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (37’ st Nuno Tavares); Taylor (37’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (42’ st Noslin), Maldini (28’ st Raktov), Pedro (28’ st Cancellieri). A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (42’ st Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (23’ st Messias); Colombo (35’ st Ekuban), Vitinha (36’ st Cornet). A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Nuredini. Allenatore: De Rossi.

Le pagelle di Lazio-Genoa
---------------------------

PISA-SASSUOLO 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 26′ Berardi (S), 46′ pt aut. Caracciolo (P), 51′ Aebischer (P), 57′ Koné (S)

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli (45′ Loyola), Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin (45′ Leris), Aebischer, Angori (84′ Stengs); Moreo (69′ Sojilkovic), Tramoni; Meister (45′ Durosinmi). A disposizione: Andrade, Guizzo, Hojholt, Akinsanmiro, Coppola, Piccinini, Lorran. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Thorstvedt, Koné (73′ Lipani); Berardi (84′ Volpato), Pinamonti (73′ Moro), Laurienté (73′ Fadera). A disposizione: Turati, Zacchi, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni, Perini, Volpato, Skjellerup. Allenatore: Grosso.

Le pagelle di Pisa-Sassuolo
---------------------------

NAPOLI-FIORENTINA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 11' Vergara (N), 4' st Miguel Gutierrez (N), 12' st Solomon (F)

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo (30' Olivera), Juan Jesus, Buongiorno; Miguel Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (39' st Giovane), Elmas; Højlund (44' st Lukaku). A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Giovane, Beukema, De Chiara. All.: Conte
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (25' st Parisi); Fabbian (1' st Mandragora), Fagioli, Brescianini (25' st Ranieri); Solomon (25' st Kean), Piccoli, Gudmundsson (33' st Fazzini). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Harrison, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli

Le pagelle di Napoli-Fiorentina

---------------------------

CAGLIARI-HELLAS VERONA 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 35' Mazzitelli (C), 48' pt Kılıçsoy (C), 39' st Sulemana (C), 45' st Idrissi (C)
Espulsi: Sarr (H)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (41' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (22' st Sulemana), Obert (34' st Idrissi); Kılıçsoy (22' st Borrelli), Esposito (41' st Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo, Albarracin. All.: Pisacane
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (12' st Mosquera), Harroui (12' st Al-Musrati), Gagliardini (28' Lovric, 37' st Niasse), Bernede (12' st Suat Serdar), Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradaric, Ebosse, Isaac, Cham. All.: Zanetti

Le pagelle di Cagliari-Hellas Verona

---------------------------

TORINO-LECCE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 29' Adams (T).

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan (25' st Prati), Casadei (25' st Anjorin), Lazaro (25' st Obrador); Adams (44' st Njie), Zapata (32' st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Perciun, Dembélé, Tameze, Gabellini. All.: Baroni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, T. Gabriel (20' st Gaspar), Siebert, Gallo; Ramadani (44' st Ngom), Coulibaly; Pierotti (32' st N'Dri), Gandelman (20' st Banda), Sottil (32' st Sala); Cheddira. A disp.: Bleve, Samooja, Jean, Ndaba, Perez, Fofana, Kovac, Sala, Stulic. All.: Di Francesco

Le pagelle di Torino-Lecce

---------------------------

COMO-ATALANTA 0-0 - Il tabellino
Espulsi: Ahanor (A).

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (13’ st Rodriguez), Da Cunha (43’ st Sergi Roberto), Vojvoda (1’ st Addai, 35’ st Kuhn), Nico Paz, Baturina; Douvikas (13’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, van der Brempt, De Paoli, Moreno, Diego Carlos, Caqueret. All.: Fabregas
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (15’ st Krstovic), Zalewski (1’ st Bellanova, 41’ st Kossounou); Scamacca (18’ pt Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Pasalic, Samardzic, Musah, Raspadori. All.: Palladino

Le pagelle di Como-Atalanta

---------------------------

CREMONESE-INTER 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 16' Lautaro, 31' Zielinski (I)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (22' st Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (30' st Floriani), Maleh (50' st Johnsen), Pezzella; Bonazzoli (22' st Djuric), Vardy. A disp.: Silvestri; Nava, Bianchetti. All.: Nicola
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (15' st Darmian), Frattesi (15' st Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (37' st Diouf), Dimarco; Esposito (15' st Thuram), Lautaro (29' st Bonny). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Kamate, Cocchi, Bovo. All.: Chivu

Le pagelle di Cremonese-Inter

---------------------------

PARMA-JUVENTUS 1-4 - Il tabellino
Marcatori: 14’, 54’ Bremer (J), 37’ McKennie (J), 51’ aut. Cambiaso (P), 64’ David (J)

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe (75’ Estevez), Keita, Nicolussi Caviglia (65’ Sorensen); Ondrejka (75’ Elphege), Oristanio (46’ Britschgi); Pellegrino. A disp.: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (65’ Gatti), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao (65’ Kostic), McKennie (74’ Cabal), Yildiz (46’ Miretti); David (80’ Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic. Allenatore: Spalletti.

Le pagelle di Parma-Juve

---------------------------

UDINESE-ROMA 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 4' st Ekkelenkamp (U)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (33’ st Kabasele); Ehizibue, Karlstrom, Miller (33’ st Zarraga), Zemura; Ekkelenkamp (46’ st Zaniolo), Atta; Davis (11’ st Gueye, 46’ st Bayo). A disp.: Nunziante, Padelli, Arizala, Camara. All.: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25’ st Ghilardi); Celik (33’ st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33’ st Pisilli), Wesley; Soulé (33’ st Vaz), Pellegrini (22’ st Venturino); Malen. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Ziolkowski, Arena, Della Rocca. All.: Gasperini.

Le pagelle di Udinese-Roma

---------------------------

BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

