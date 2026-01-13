TMW
L'Atalanta aspetta Raspadori: domani le visite mediche dell'attaccante ex Napoli
TUTTO mercato WEB
Il giorno di Giacomo Raspadori a Bergamo sarà domani. L’attaccante italiano, che tornerà in Serie A a pochi mesi dall’addio per trasferirsi all’Atlético Madrid, firmerà con l’Atalanta ma prima, domani appunto, sosterrà le visite mediche di rito con la Dea.
L’Atalanta ha chiuso l’operazione, battendo la Roma che da tempo trattava con Atletico e giocatore, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro.
Per i giocatore, è pronto un contrato di quattro anni e mezzo - scadenza fissata quindi al 30 giugno 2026 -, con ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile