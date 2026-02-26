Un po' di azzurro in Champions, Il Mattino: "Il napoletano Palladino salva l'Italia"
Prima pagina un po' particolare quella di oggi de Il Mattino. Di solito c'è uno spazio dedicato alle vicende del Napoli, mentre nell'edizione odierna viene reso omaggio ad un allenatore di origine partenopea che si è reso protagonista di un'impresa storia. Ecco il titolo, in taglio basso: "Il napoletano Palladino salva l'Italia".
Con la sua Atalanta, vincendo per 4-1 nel ritorno dei playoff di Champions contro il Borussia Dortmund, ribalta il 2-0 dell'andata e accede agli ottavi di finale. La sua Dea è l'unica formazione di Serie A presente nelle Top 16 della massima competizione europea.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
