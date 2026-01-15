L'Atalanta ha investito oltre 40 milioni di euro per Raspadori. Le cifre tra cartellino e ingaggio

Adesso è anche ufficiale, Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Dea ha lavorato tanti giorni sotto traccia, riuscendo a beffare la concorrenza, rappresentata soprattutto dalla Roma, che sembrava aver già sbaragliato Lazio e Napoli, grazie a una proposta a titolo definitivo che ha permesso ai nerazzurri di aggiudicarsi la corsa per il compatto attaccante classe 2000.

Ad aiutare l'Atalanta a mettere le mani su Raspadori, ha giocato un ruolo anche la componente economica. Sì, perché in fondo la dirigenza del club bergamasco ha deciso di mettersi in gioco e di puntare non poche fiches sull'ex Napoli e Sassuolo, che alla New Balance Arena tra l'altro si appresta a ricomporre una coppia d'oro dei tempi in neroverde come quella con Scamacca.

L'Atalanta per avere Raspadori ha messo sul tavolo un investimento mica da ridere, da oltre 40 milioni di euro complessivi. Suddivisi tra soldi spesi per il trasferimento, ovverosia 22 milioni di euro di basse fissa (che possono salire fino a 25 nel caso in cui venissero attivate le voci bonus) e una ventina per coprire l'ingaggio del classe 2000. L'accordo sul contratto tra l'Atalanta e Raspadori, infatti, prevede un vincolo di 4 anni e mezzo, in scadenza al 30 giugno 2030, da circa 4 milioni di euro l'anno.