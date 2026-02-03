Fiorentina, Gosens non è mai stato incedibile: il suo no al Nottingham una scelta di cuore

Robin Gosens ha deciso di restare a Firenze, scegliendo il senso di appartenenza prima di qualsiasi altra considerazione. Nelle ultime ore del mercato, come riportato da Firenzeviola.it, il Nottingham Forest aveva avviato un contatto concreto con la Fiorentina per portare il laterale tedesco in Premier League. Una possibilità reale, che avrebbe potuto interrompere dopo appena un anno e mezzo l’avventura viola del classe 1994. Il club ha valutato l’opzione, consapevole dell’interesse di una società alla ricerca di esperienza e fisicità sulla fascia, ma alla fine la parola decisiva è stata quella del giocatore.

È stato Gosens, infatti, a scegliere di non lasciare la squadra in un momento delicato. Una decisione dettata dal forte senso di responsabilità che lo ha sempre contraddistinto e che lo ha reso, fin dal suo arrivo, un punto di riferimento nello spogliatoio. Non a caso, nella passata stagione era stato spesso definito il “capitano senza fascia”. Dal punto di vista della Fiorentina, il tedesco non è mai stato considerato incedibile: già in estate era arrivata un’offerta importante dall’Atalanta, poi respinta anche su spinta di Stefano Pioli. Ora l’obiettivo è chiaro: trascinare la squadra fuori dalle difficoltà e centrare la salvezza.