TMW Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham

Robin Gosens ha detto no al Nottingham Forest. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il club inglese aveva alzato il pressing per cercare di portare il terzino della Fiorentina in Premier League, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il tedesco ha rifiutato la proposta ricevuta da oltremanica, con la chiara intenzione di restare a Firenze.

Gosens non vuole infatti lasciare la squadra viola nelle pessime condizioni dove si trova attualmente, con la formazione di Vanoli che anche dopo la trasferta di Napoli è rimasta al terzultimo posto che a fine campionato vorrebbe dire retrocessione in Serie B. La volontà del laterale ex Atalanta e Inter è quella di fare di tutto per salvare la squadra, visto anche che a Firenze sta benissimo. Non è chiaramente da escludere un rilancio del Nottingham Forest prima della fine del calciomercato invernale, fissata alle 20 di domani, ma l'idea di Gosens è chiara: vuole restare alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione.