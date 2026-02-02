Ufficiale Sfumato Gosens, il Nottingham Forest si consola con un altro terzino tedesco

Saltato Robin Gosens, il Nottingham Forest si consola con un altro terzino tedesco. Il club ha annunciato l'arrivo di Luca Netz, 22 anni, che arriva a titolo definitivo dal Borussia Mönchengladbach e ha firmato un contratto fino al 2030.