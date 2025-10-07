Torino, già oggi verrà valutato Anjorin. Ismajli proverà a recuperare per il Napoli

Marco Baroni riprenderà oggi gli allenamenti con il suo Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra sarà ovviamente priva di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Il difensore Ardian Ismajli è rimasto in Piemonte e proverà a recuperare per la sfida contro il Napoli alla ripresa della Serie A. Da dieci giorni è fermo ai box a causa di una fascite plantare anche Faustino Anjorin, che verrà valutato già oggi.

Il centrocampista in questa stagione non ha trovato molto spazio, visto che ha collezionato 4 presenze (una in Coppa Italia e 3 in Serie A) per un totale di 37 minuti. Diverso invece il minutaggio del difensore, che, malgrado abbia lo stesso numero di gettoni, suddiviso proprio come quello dell'ex Empoli, è rimasto sul terreno di gioco per 347 minuti.

La loro assenze non fanno sicuramente felice il tecnico granata, che avrà dunque due opzioni in meno per cercare di ottenere punti importanti all'Olimpico. Tra l'altro per lui sarà una sfida speciale perché nella scorsa stagione ha guidato i biancocelesti, ottenendo però un risultato non molto soddisfacente, che gli è costato il posto: la Lazio ha infatti terminato il campionato al 7° posto con 65 punti, mentre in Europa League è stata eliminata ai quarti di finale dai norvegesi del Bodo/Glimt.