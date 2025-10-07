Milan-Como a Perth, occhio al calendario: la Coppa Italia può complicare la vita

Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. Decisione storica perché mai era successo che un incontro di Serie A si disputasse fuori dal suolo italiano. La UEFA ha dato il suo placet, precisando che si tratta di un via libera del tutto eccezionale.

Ma quando si giocherà? La data dovrebbe essere quella dell'8 febbraio nella prima serata locale, che equivarrebbe all'ora di pranzo in Italia. C'è un "ma", legato alla Coppa Italia: il 4 dicembre il Milan sfiderà la Lazio negli ottavi di finale e qualora dovesse passare il turno, da programma, ci sarebbe un quarto di finale calendarizzato 4-5 febbraio e 11-12 febbraio. Di fatto un problema considerando il viaggio intercontinentale da fare e il jet lag.

Altra discriminante da tenere in considerazione è legata all'eventuale avversario che sarebbe una fra Bologna e Parma. Se dovessero vincere i crociati sarebbe tutto più semplice poiché non sono impegnati nelle coppe europee. Diverso il discorso in caso di vittoria dei felsinei, impegnati in Europa League e che potrebbero avere problemi a posticipare l'eventuale sfida contro il Milan.